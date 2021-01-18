Öğretmen fişlemesine Birlik Sendikası'ndan tepki: Haddinizi Bilin!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve kendisine Eğitim İşverenleri Platformu adını veren bir internet sitesi, özel okullarda hakları için mücadele eden öğretmenleri ve çalışanları fişlemeye başladı.

Çeşitli baskılarla okullardan uzaklaştırılan, istifaya zorlanan veya hakkı olan tazminatları talep ederek hukuki yollara başvuran öğretmenlerin isimleri sitede “ailelerin ve toplumun geleceğini kararttıkları” suçlamasıyla ifşa ediliyor.

Sitede İstanbul’dan Fidol Okulları’nda daha önce çalışmış 14 çalışanın ismi listelenirken, başka illerde de sorun yaşayarak okullarından ayrılan özel okul öğretmenlerinin de isimleri yayımlandı. Tüm özel okul patronlarına çağrı yapan site bu bilgilerin saklanacağını ve tüm kurumların sorun yaşadıkları çalışanlarının ismini siteye göndermelerini talep etti.

Sitenin manifestosunda "personel listesi çıkarılacağı" söylenirken ihbarcılara bir de mail adresi veriliyor.

'Öğretmenleri fişleyemezsiniz!'

Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası (Birlik Sendikası) da Eğitim İşverenleri Platformu isimli sitenin özel okul öğretmenlerini fişlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Fişleme ve sindirme girişimine karşı, tüm özel okul öğretmenlerini sendikalı olmaya, birlikte hareket etmeye çağıran Birlik Sendikası'nın açıklaması şöyle:

Pandemi döneminde karşı karşıya kaldıkları sorunları artan ve çeşitli haksızlıklara uğrayan özel okul öğretmenleri, tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de fişleniyor.

Özel okul patronu ağzıyla yayın yapan ve eğitim işverenlerini temsil ettiğini belirten bir internet sitesi vasıtasıyla öğretmenler fişlenmeye başlandı.

Eğitim İşverenleri Platformu adı altında yayına başlayan internet sitesinde yer alan manifestoda öğretmenlerin nasıl fişleneceği adım adım anlatılıyor. “Ailelerin ve toplumun geleceğini kararttığı” iddia edilen öğretmenlerin listesinin çıkarılacağı ve iş başvurusunda bulunan öğretmenlerin geçmişlerinin dosyalanacağı belirtiliyor. Sitenin “tüccar öğretmenlere” karşı kurulduğu söyleniyor.

Öğretmenlerle ilgili bu platforma ihbarda bulunulması talep ediliyor. Toplanan bu bilgilerin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılacağı ifade ediliyor.

Bu platform, açık bir fişleme faaliyeti yürütmektedir. Bu girişim ve faaliyet, kanunlara aykırıdır ve yürütülen faaliyet açık bir suçtur.

Arkasında özel okul patronlarının olduğu belli olan bu platformun kuruluş amacı bellidir. Özel okullarda hakları için mücadele eden ve uğradıkları hak gasplarına karşı çıkan öğretmenler susturulmak ve sindirilmek istenmektedir. Patronlar, en temel hakları için sesini çıkaran öğretmenden rahatsız olmaktadır.

Öğretmenleri okullarda düşük ücretle çalıştırmak, sigortalarını eksik yatırmak, geçici sözleşmelere zorlamak, mobbing ve baskı altında tutmak istiyorlar. Eğitimin niteliğini değil ceplerini düşünüyorlar. Çocuklar ve ebeveynleri, özel okul patronları için sadece müşteridir.

Ailelerin, toplumun ve çocukların geleceğini karartan asıl bu zihniyettir. Öğretmenlere “tüccar” sıfatını takan patronlar tüccar görmek istiyorsa aynaya bakmalıdır.

Eğitim İşverenleri Platformu adı altında yayın yapan bu fişleme merkezi, hakkını arayan ve onuruyla çalışan öğretmenlere karşı kurulmuştur.

Nitekim internet sitesi, Fidol Okulları’nda çalışan öğretmenlerin uğradıkları haksızlıkların ortaya çıkması ve okulun patronu (kurucusu) Faik Birgül’ün öğretmenlere uyguladığı mobbing ve sigorta usulsüzlüklerinin kamuoyuna yansımasından hemen sonra açıldı. Platformun bu sayfasında ilk ifşa edilenler Fidol Okulu’nda mağduriyet yaşayan 14 öğretmen oldu. İnternet sitesinde ifşa ve fişleme faaliyeti ve yayını, diğer şehirlerdeki bazı okullarda çalışmış öğretmenlere yönelik olarak devam ediyor.

Bu fişleme merkezi derhal kapatılmalı, bu suçu işleyenler ortaya çıkarılmalıdır.

Özel okul kurucularının oluşturduğu belirtilen bu platformun arkasındaki patronlar, bir internet sitesinin arkasına korkakça sığınarak öğretmenleri baskı altına alabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

Hodri meydan! Özel okul kurucuları örgütleniyorsa, karşısında boyun eğmeyen öğretmenleri bulacak.

Birlik Sendikası, bu fişleme ve sindirme girişimine karşı, tüm özel okul öğretmenlerini sendikalı olmaya, birlikte hareket etmeye ve haksızlıklara karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırmaktadır.

Haddinizi bilin…!

Öğretmenleri fişleyemezsiniz…

BİRLİK SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

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