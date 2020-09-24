Öğretmen çiftin bebeği, EBA'da canlı ders verdikleri sırada balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Konya’nın Çumra ilçesinde anne ve babası EBA'da canlı ders verdikleri sırada balkondan düşen 1 buçuk yaşındaki Kumsal Bayram yaşamını yitirdi.

Konya’nın yerel haber sitelerinden PusulaHaber’in haberine göre, olay Konya’nın Çumra ilçesinde meydana geldi. Çumra’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan Deniz ve Mustafa Bayram, ders saatleri içerisinde 1 buçuk yaşındaki kızları Kumsal ile ilgilenmesi için komşularından yardım istedi.

Komşu gözaltına alındı

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, anne ve babası derste olduğu sırada komşularının yanında olan Kumsal Bayram, balkona çıktı. Üzerine çıktığı koltukta dengesini kaybeden çocuk balkondan aşağı düştü. Kumsal bebeğin cansız bedenini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kumsal Bayram’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ismi henüz öğrenilemeyen komşu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Yattıkları yerden para kazanıyorlar diyorlardı, şimdi herkes şapkasını önüne koyup düşünsün'

Eğitim-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, meslektaşlarının yaşadığı durumun çok üzücü olduğunu belirterek "Geçtiğimiz günlerde bazı çevreler ‘öğretmenler yattıkları yerden para kazanıyorlar’ diyorlardı. Şimdi herkes şapkasını önüne alıp bir düşünsün. İki öğretmen arkadaşımız ders verirken yavruları düşüp hayatını kaybediyor. Meslektaşlarımızın başı sağolsun” dedi.