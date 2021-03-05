Öğretmen atamasında takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 martta ön başvurular alınacak.

Gerçekten atama yapılacak mı?

Ataması yapılmayan öğretmen sayısının 500 binin üzerine çıktığı eğitim sendikalarının açıklamalarına defalarca konu olurken, tek sorunun yapılan az sayıda öğretmen ataması olmadığı öğrenildi.

soL’un edindiği bilgiye göre, salgın döneminde çeşitli gerekçelerle görevinden istifa eden ve emekli olan öğretmen sayısı 20 bine ulaşmış durumda. Aslında yapılan bu atama zaten var olan öğretmen açığını kapatmaya yönelik değil, salgın döneminde boşalan kadroları doldurmaya yönelik. Üstelik 1 Mart’ta okulların açılacağı ilan edilmesine rağmen bu atamaların ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor.