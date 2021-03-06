Öğretmen atamasında branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı

AKP'nin en az 140 bin öğretmen açığı bulunurken ve bu açık salgın günlerinde 20 bin daha artmışken aldığı 20 bin öğretmen atama kararı sonrası branş dağılımı ve kontenjanlar da belli oldu.
Din Kültürü öğretmenliği 1805 atamayla öne çıkarken, kontenjan listesi şöyle:
Adalet 25
Aile ve Tüketici Hizmetleri 3
Almanca 210
Arapça 503
Beden Eğitimi 540
Bilişim Teknolojileri 50
Biyoloji 144
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5
Büro Yönetimi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7
Coğrafya 219
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50
Denizcilik/Gemi Yönetimi 1
Denizcilik/Gemi Makineleri 1
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.805
El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 14
El Sanatları Teknolojisi/Nakış 1
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 35
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 14
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 10
Felsefe 205
Fen Bilimleri 996
Fizik 317
Gazetecilik 1
Gemi Yapımı/Gemi İnşa 1
Gıda Teknolojisi 5
Giyim Üretim Teknolojisi/Moda Tasarım Teknolojileri 1
Görsel Sanatlar 266
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 10
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri/Halkla İlişkiler 1
Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro 11
Harita-Tapu-Kadastro/Tapu 1
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 15
Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı 7
Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği 2
İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 250
İlköğretim Matematik 1.260
İngilizce 1.938
İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 4
İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarım 2
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 4
Kimya/Kimya Teknolojisi 369
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri/Konaklama ve Seyahat 2
Laboratuvar Hizmetleri 2
Maden Teknolojisi 1
Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine Model 1
Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine ve Kalıp 2
Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2
Matematik 1.004
Metal Teknolojisi 10
Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 19
Motorlu Araçlar Teknolojisi 35
Muhasebe ve Finansman 1
Müzik 458
Okul Öncesi 863
Özel Eğitim 2.094
Pazarlama ve Perakende 5
Radyo-Televizyon 2
Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 3
Rehberlik 1.004
Rusça 25
Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/Dekoratif Sanatlar 1
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/İç Mekân Dekorasyon 1
Sınıf Öğretmenliği 2.883
Sosyal Bilgiler 155
Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj 1
Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 3
Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri 1
Tarih 310
Teknoloji ve Tasarım 150
Tekstil Teknolojisi/Tekstil 1
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 18
Türk Dili ve Edebiyatı 511
Türkçe 918
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 4
Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 4
Ulaştırma Hizmetleri/Lojistik 14
Ulaştırma Hizmetleri/Sivil Havacılık 5
Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Kurmançi) 2
Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Zazaki) 1
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 10
Yiyecek İçecek Hizmetleri 90