Öğretmen atamasında branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı

AKP'nin en az 140 bin öğretmen açığı bulunurken ve bu açık salgın günlerinde 20 bin daha artmışken aldığı 20 bin öğretmen atama kararı sonrası branş dağılımı ve kontenjanlar da belli oldu.

Din Kültürü öğretmenliği 1805 atamayla öne çıkarken, kontenjan listesi şöyle:

Adalet 25

Aile ve Tüketici Hizmetleri 3

Almanca 210

Arapça 503

Beden Eğitimi 540

Bilişim Teknolojileri 50

Biyoloji 144

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5

Büro Yönetimi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7

Coğrafya 219

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50

Denizcilik/Gemi Yönetimi 1

Denizcilik/Gemi Makineleri 1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.805

El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 14

El Sanatları Teknolojisi/Nakış 1

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 35

Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 14

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 10

Felsefe 205

Fen Bilimleri 996

Fizik 317

Gazetecilik 1

Gemi Yapımı/Gemi İnşa 1

Gıda Teknolojisi 5

Giyim Üretim Teknolojisi/Moda Tasarım Teknolojileri 1

Görsel Sanatlar 266

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 10

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri/Halkla İlişkiler 1

Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro 11

Harita-Tapu-Kadastro/Tapu 1

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 15

Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı 7

Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği 2

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 250

İlköğretim Matematik 1.260

İngilizce 1.938

İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 4

İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarım 2

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 4

Kimya/Kimya Teknolojisi 369

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri/Konaklama ve Seyahat 2

Laboratuvar Hizmetleri 2

Maden Teknolojisi 1

Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine Model 1

Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine ve Kalıp 2

Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2

Matematik 1.004

Metal Teknolojisi 10

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 19

Motorlu Araçlar Teknolojisi 35

Muhasebe ve Finansman 1

Müzik 458

Okul Öncesi 863

Özel Eğitim 2.094

Pazarlama ve Perakende 5

Radyo-Televizyon 2

Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 3

Rehberlik 1.004

Rusça 25

Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20

Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/Dekoratif Sanatlar 1

Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/İç Mekân Dekorasyon 1

Sınıf Öğretmenliği 2.883

Sosyal Bilgiler 155

Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj 1

Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 3

Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri 1

Tarih 310

Teknoloji ve Tasarım 150

Tekstil Teknolojisi/Tekstil 1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 18

Türk Dili ve Edebiyatı 511

Türkçe 918

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 4

Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 4

Ulaştırma Hizmetleri/Lojistik 14

Ulaştırma Hizmetleri/Sivil Havacılık 5

Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Kurmançi) 2

Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Zazaki) 1

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 10

Yiyecek İçecek Hizmetleri 90