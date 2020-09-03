Öğretim elemanlarının ek ders ücretleri ödenmiyor: Adres yine Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi son bir yıldır emekçilerin haklarına yönelik bir dizi saldırı ile gündeme gelmekte.

Rektörlük çalışanlarının mesai ücretleri ödenmeksizin zorla mesaiye bırakılması; güvenlik görevlisinden öğretim üyesine, memurundan dekanına çalışanları sindirmeye yönelik sürgünler, görevden almalar, istifaya zorlamalar; Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilere ve öğretim üyelerine yönelik yıldırma politikaları; sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde yaşanan sorunlar ve hak arayan sağlıkçılara soruşturma açılması gibi sayısız hukuksuz uygulamaya bir yenisi daha eklendi. Pandemi döneminde örgün eğitimin zorunlu olarak uzaktan eğitime taşınması sonrasında öğretim elemanlarının ek ders ödemeleri kesildi. Üniversite yönetimi öğretim elemanlarının ek ders ücretlerini beş aydır ödemiyor.

Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler ve KYK Şubesi 29 Haziran tarihinde pandemi döneminde çoğu üniversitenin öğretim elemanlarının tarafından yapılan ek ders ücretlerini ödemekten imtina ettiğini duyurmuştu. Oysa salgın döneminde kamu emekçilerinin çalışma ve ücretlerine ilişkin düzenlemeler öğretim elemanları için de bağlayıcı hükümler taşımakta. 22 Mart 2020’de Covid-19 salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Türkiye’de tüm kamu emekçileri için uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulaması başlatılmıştı. Bu genelgede esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan kamu çalışanlarının görevlerini yerine yetirmiş sayılacakları ve özlük haklarının saklı kalacağı ifade edilmişti. Eğitim-Sen’in bu açıklamasını takip eden zaman diliminde tüm üniversiteler ek ders ödemelerini yapmışlar, ancak Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi öğretim elemanlarının ek ders ödemelerini yapmama konusunda inat etmiştir.

Eğitim-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi Dokuz Eylül Üniversite yönetimine konuyu yazılı soru olarak gönderdiğini duyurmuştur. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite yönetimi Eğitim-İş Sendikası’nın sorusuna, konuya dair yasal bir düzenleme olmadığı, YÖK’ten ek derslere ilişkin görüş sorulduğu ve yasal düzenlemenin beklendiği şeklinde bir cevap verdi. Oysa Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi gibi çok sayıda üniversite pandemi sürecinin başından bu yana ek ders ödemelerini herhangi bir “yönetmelik sıkıntısı” yaşamadan yapabilmektedir. Bunun üzerine, Eğitim-İş Sendikası çözümü idari yargıda arayacaklarını açıkladı.

Pandemi sebebiyle 2020-2021 akademik yılının da bir bölümünde derslerin uzaktan eğitim şeklinde yapılması oldukça olası. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarının geçmiş dönemlere ek olarak, yeni dönemde de ödemelerini alıp almayacakları belirsizliğini korumakta. Ek ders ödemeleri yapılsın yapılmasın, Dokuz Eylül Üniversite yönetimi, bilime, sanata, sağlığa yönelik icraatlarını emek düşmanlığı ile taçlandırma konusunda istikrarlı bir tutum sergilemekte. Bunun karşısında, emek cephesinin ve akademinin ilerici unsurlarının atacağı ortak adımlara olan ihtiyaç ise gün geçtikçe daha yakıcı hale gelmekte.

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