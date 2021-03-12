Öğrenciyken aldığı KYK bursu krediye çevrilince dava açtı, kazandı

2012 yılında girdiği sınavda Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü kazanan D.U., İngilizce hazırlık sınıfına kayıt yaptırdı.

Başvurusu üzerine de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü D.U.’ya burs bağladı. Hazırlık sınıfında başarısız olan D.U., bunun bir üst sınıfa geçmesine engel olmadığı için eğitimine kaldığı yerden devam etti ve 4 yıl sonunda mezun oldu.

Daha sonra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne 18 bin 486 TL kredi borcu olduğunu öğrenen D.U., kurumla yaptığı görüşmede hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini öğrendi.

DHA'nın haberine göre, Avukatı Muhammed Burak Hurç aracılığıyla kredinin iptali için Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’ne dava açan D.U.'ya mahkeme okuduğu hazırlık sınıfının zorunlu olup olmadığını sordu.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mahkemeye gönderilen yazıda "D.U.’nun isteğe bağlı okuduğu hazırlık sınıfında başarısız olduğu, isteğe bağlı hazırlık okumayı tercih eden öğrencilerin başarısız olsalar da bir sonraki akademik yıllarda bölümlerine devam edebileceği" belirtildi.

Yazıda, D.U.'nun sonraki 4 yıllık eğitiminde derslerinde başarılı olduğu da belirtildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ise savunmalarında D.U.’nun hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini kaydetti.

'Hukuka uygun değil'

Dava sonunda mahkeme D.U.’yu haklı bularak kredinin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararında şöyle denildi:

"Kendi isteğiyle hazırlık sınıfı okuyan ve hazırlık sınıfı sonrasında 4 yıllık Türkçe örgün öğretimi başarı ile tamamlayarak mezun olan davacının zorunlu olmayan ve seçilmesi halinde başarı şartı aranmayan hazırlık sınıfındaki başarı durumu esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir."

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi de, yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırılık bulunmadığını kaydederek, itirazı reddetti.

D.U.’nun avukatı Muhammed Burak Hurç, kararın çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bu karar, emsal nitelikli ve kesin bir karardır. Bu karar neticesinde artık yüzde 100 Türkçe bölüm okuyan üniversite öğrencilerinin yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olmaları halinde örgün öğretimlerine devam edebileceklerine ve burslarının krediye döndürülemeyeceğine ilişkin bir karar verildi" dedi.

Milyonlarca kişi borçlu

2020 yılı rakamlarına göre, 1 milyon 500 binin üzerinde kişi Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden burs ve kredi alıyor. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 5 milyon kişi ise aldığı krediyi ödeyemiyor. Yüzbinlerce kişi bu borçlar nedeniyle yasal takibe alınmış durumda.

Daha önce de KYK borçlarının silinmesine ilişkin öneri Meclis'te görüşülmüş ve AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.