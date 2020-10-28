Öğrenciye istismarda bulunan öğretmene 'iyi hal' indirimi

Olay, Kasım 2019- Şubat 2020 tarihlerinde meydana geldi.

Lise son sınıf öğrencisi İ.G., hem okulda öğretmeni olan hem de kendisine okul dışında özel ders veren fizik öğretmeni Yiğit S. tarafından cinsel istismara uğradı.

Öğretmeninin uyguladığı istismarı önce arkadaşlarına anlatan İ.G., daha sonra konuyu annesiyle paylaştı. Ailenin şikayeti üzerine Yiğit S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'İyi hal' indirimi

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti sanığa önce, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Sanığın öğretmen oluşu ve eylemi özel ders sırasında ‘eğitici’ sıfatı ile gerçekleştirdiğini belirten heyet, cezayı yarı oranda artırarak 24 yıla çıkardı.

Heyet, sanığın eylemini aynı kasıt altında birden fazla gerçekleştirdiğine kanaat ederek, cezayı 30 yıla çıkardı. Sanığa duruşmadaki hal ve hareketlerinden dolayı "iyi hal indirimi" uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü.