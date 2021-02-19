Öğrencileri hedef alan Erdoğan'dan ailelere: 'Evlatlarınıza sahip çıkın'

Yeni Adana Stadı’nın açılışına canlı bağlantıyla katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde yine Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı direnen öğrenciler vardı.

Erdoğan konuşmasında "Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanların başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasi, ne hukuk ne de özgürlüktür. Ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır" ifadesini kullandı.

"Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların sayısını ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz."