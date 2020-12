Öğrencileri Aylin Sözer için buluştu: Kadın cinayetleri politiktir

İstanbul Maltepe’de Kemal Ayyıldız tarafından evinde öldürülen Aylin Sözer anısına öğretim üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi.

Üniversitenin bahçesinde düzenlenen törende meslektaşları Sözer’in anısına konuşma yaptı.

Sözer'in öğrencileri de bugün bir anma yaptılar. Anmada öğrenciler adına yapılan konuşmada kadın cinayetlerine tepki vardı. Kadın cinayetlerinin politik olduğu vurgulanan konuşmada öğrencilerin sürecin takipçisi olacakları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"29 Aralık Salı günü, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğretim görevlisi Aylin Sözer hocamız erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir cani tarafından yakılarak katledildi. Bu durumunuz derin üzüntüsü içerisindeyiz. Aylin hocamızın bizlere dersi olduğu saatte acı haberi aldık. Bu duruma dair bir açıklama yapma gerekliliğini duyduk.

Hocamızın öldürülmesi ne ilk ne de son olacak. Türkiye'de her gün birçok kadın şiddete, istismara ve tacize uğruyor. Türkiye'de her gün kadınlar öldürülüyor. Türkiye'de her gün Kemal Delbeymiş gibi caniler sokaklarda dolaşıyor.

Hayattan koparılan kadın bizim hocamız, Aylin hocamız. Aylin hocamız ve daha niceleri için burada toplandık. Aylin Hocamız gülümseyerek kameraya bizlere ders anlatacaktı. Biz online dersi olduğu saatte Aylin hocamızın canice hayattan koparıldığını öğrendik. Aylin Hocamıza ve daha nice kadınlara sözümüz söz olsun. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın cinayetleri politiktir.

Aylin hocamızın hukuki her sürecinde yanında olacağız. İstanbul Aydın üniversitesi öğrencileri olarak susmayacağız. Evet, Rektörlük susuyor. Sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak bizler etmeyeceğiz bugün burada birçok kez söylenen cümleyi tekrarlamak için toplandık. Kadın cinayetleri politiktir. Aylin Sözer hocamız yalnız değildir, Asla Yalnız Olmayacak!"

Eyleme katılanlar arasında olan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Nilda Baltalı, soL'a yaptığı açıklamada, "Kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Eziyet çektirerek öldürmenin cezası ağırlaştırılmış müebbettir ama kadın cinayetlerinde maalesef bu uygulanmıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için, yasaların uygulanması için sesimizi daha gür çıkarmamız gerekiyor. Aylin Kocamız ne ilk ne de son olacak, bunu çok iyi biliyoruz. Ancak biz örgütlü gericiliğe karşı mücadele etmek zorundayız. Biz bugün çok değerli bir bilim emekçisini kaybettik. Onun mücadelesinden aldığımız güçle hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye Komünist Gençliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu düzen bizlere derslerde gülümseyen hocalarımızı, sıra arkadaşlarımızı ve nicelerini aramızdan aldı. Almaya devam ediyor" ifadesini kullandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Kimi arkadaşlarımız Aylin hocamızın katledilme haberini onun dersini beklerken aldılar. Aylin hocamızın canlı derslerde gülümseyişlerini kopardılar. Bu duruma sessiz kalmayacağız. Sessiz kalanları da suçlayacağız. Her kadın cinayeti politiktir ve susmak o suça dahil olmaktır.

Bu düzen kadın cinayetlerine sessiz kalmaktadır. Bizler hocalarımızı, sıra arkadaşlarımızı ve yakınlarımızın hayattan canice koparılmalarını istemiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türkiye Komünist Gençliği olarak bu duruma sessiz kalmayacağız. Türkiye Komünist Gençliği olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız!"