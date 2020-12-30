Öğrencileri Aylin Sözer için buluştu

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aylin Sözer'in dün katledilmesi sonrası öğrencileri bugün eylem yaptı.

Türkiye Komünist Gençliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Aylin Sözer, tüm çocuklar için üreten, çocuk iletişimi, yaratıcılık ve çocuk resimleri analizi gibi alanlarda çalışan bir akademisyendi. Bu düzen yaşamasına izin vermedi. Yaşamak için hayatımız boyunca çalıştığımız bu düzende görüyoruz ki yaşamamız pamuk ipliğine bağlı. Bu düzen bizlere derslerde gülümseyen hocalarımızı, sıra arkadaşlarımızı ve nicelerini aramızdan aldı. Almaya devam ediyor…" ifadesini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

Kimi arkadaşlarımız Aylin hocamızın katledilme haberini onun dersini beklerken aldılar. Aylin hocamızın canlı derslerde gülümseyişlerini kopardılar. Bu duruma sessiz kalmayacağız. Sessiz kalanları da suçlayacağız. Her kadın cinayeti politiktir ve susmak o suça dahil olmaktır.

Bu düzen kadın cinayetlerine sessiz kalmaktadır. Bizler hocalarımızı, sıra arkadaşlarımızı ve yakınlarımızın hayattan canice koparılmalarını istemiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türkiye Komünist Gençliği olarak bu duruma sessiz kalmayacağız. Yarın (Bugün) saat 14.00’de okul önünde biz de olacağız. Aylin hocamız ve katledilen her kadın için orada olacağız. Bütün sıra arkadaşlarımızı da basın açıklamasına davet ediyoruz.

Türkiye Komünist Gençliği olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız!