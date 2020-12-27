Öğrencilere duyurulmayan 'öğrenci toplantısı': Rektör, dekan ve Ülkü Ocakları katıldı

Ankara Üniversitesi’nde öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen ve konusu pandemi dönemindeki eğitim süreciyle ilgili deneyim aktarımı olan "dijital sohbetler" başlıklı çevrimiçi toplantıların Hukuk Fakültesi oturumu dün gerçekleştirildi.

4 dönem AKP milletvekilliği yapmış ve 4 ay önce de rektörlüğe atanmış olan Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve ülkücü çeteleri okul içerisinde kolladığı bilinen Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, fakülte öğrencilerine duyurulmadan yapıldı.

Seçilmiş öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan toplantıyı sosyal medyadan öğrenen fakülte öğrencileri, toplantının duyurulmamasına ve seçilen öğrencilerin "ülkücüler"den oluşmasına tepki gösterdi. Ülkü Ocakları’nın, Cebeci Yerleşkesinin bir önceki dönem ve güncel "sorumlusu"nun yer aldığı toplantıda, Ülkü Ocakları'na mensup başka öğrencilerin de yer alması dikkat çekti.