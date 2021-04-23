Öğrencilerden online konferansta İstanbul Sözleşmesi protestosu

YTÜ öğretim görevlisi Nurullah Arvas'ın, online derse İstanbul Sözleşmesi Yaşatır amblemi ile katılan öğrenciyi dersten atmasına öğrencilerin cevabı online protesto oldu.

Haber Merkezi

22 Nisan Perşembe günü Yıldız Teknik Üniversitesi'nde profil fotoğrafında 'İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!' amblemi bulunduğu gerekçesiyle Öğr. Gör. Nurullah Arvas tarafından bir öğrenci dersten atıldı.

Olayın ardından Ögr. Gör. Nurullah Arvas'ın moderatör olarak katıldığı konferansa Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri profillerinde İstanbul Sözleşmesi Yaşatır amblemleri ve hastagleriyle katıldılar.

Sohbet kısmına yapılan yazılı protestodan sonra insanların sohbete erişimi engellendi. 

Bunun üzerine öğrencilerin ''İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'' sloganları ile sözlü protesto yapınca etkinlik apar topar sonlandırıldı.