Öğrenciler mağdur: KYK'da neler oluyor?

Pandemi süreci ve online eğitimle birlikte iyice görünür hâle gelen eğitimdeki eşitsizliklere ek olarak öğrencilere bir darbe de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından vuruldu. Önceden bilgilendirme olmaksızın öğrencilerin 6 – 10 Temmuz arası yatırılması gereken kredi ve bursları kesildi. Yine bu süreçte gerek bulundukları şehirleri terk etmek zorunda kalmaları gerek yaşanan işten çıkarılmalar, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredileri öğrencilerin tek ekonomik dayanağı hâline getirdi. Bayram dolayısıyla bir önceki kredilerin de erken yatması ile birlikte haziran ayının büyük kısmını ödeme almadan geçiren öğrenciler, son gelişmeyle birlikte bir kez daha mağdur edildi.

Herhangi bir bildirim olmadan kredi ve bursları sonlandırılan öğrenciler, Twitter üzerinden bir araya gelerek mağduriyetlerini dile getirdi. KYK Destek hesabı tarafından verilen otomatik ve açıklayıcılıktan uzak cevaplar ise borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin endişelerini artırdı. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen öğrenciler şikayetlerini dile getirdi.

KYK tarafından yapılan son açıklamada, “Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.” denildi.

Fakat aralarında hiç geçiş yapmamış, önceki yıllarda geçiş yapmış fakat bu konu hakkında bilgilendirilmemiş ya da yaptıkları nakil başvuruları olumsuz cevaplanmış kişilerin de bulunduğu öğrenciler tepkilerini göstermeye devam etti.

Ancak taksitli kredileri Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kredisine çevrilen ve hesaplarında bulunan paralara el konan öğrenciler yaptıkları paylaşımlarda, taksitli kredi borçlarının bilgileri dâhilinde olmadan KMH kredili hesaplara çevrildiğini, kesintilerin yanında ödeme tarihlerinin erkene çekildiğini ve ödemedikleri her gün için fazlaca faiz yaptırımı uygulanacağını belirttiler ve öğrencilere karşı bankaların uyguladıkları bu soyguna KYK’nin göz yumduğunu öne sürdüler.

Ziraat Bankası ise henüz konuya dair açıklama yapmadı.

Öğrenciler KYK'nın yaptıklarıyla ilgili süreci ve yaşadıklarını soL'a değerlendiri:

'Neden önceden bilgi vermediler?'

Özkan Karamanoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Orman Fakültesi: Bundan 2 gün önce yatması gereken KYK kredimin, hesabımda olmadığını gördüm. Bu durumun verdiği telaşla arkadaşlarıma sordum ve verilen cevap '' bana yatmış '' cevabıydı. İlk başta acaba borcum mu var oraya mı kesildi diye düşünürken Twitter'a baktığımda #kykdaneleroluyor hashtagı dikkatimi çekti. Oraya baktığımda benim gibi birçok öğrencinin kredi ve bursunun yatırılmadığını öğrendim. KYK tarafından sorgusuz sualsiz kesilen burs ve krediler bütün öğrencileri mağdur etmiş anlaşılan ve tabii ki buna ben de dahilim. Devletin verdiği cüzi miktardaki kredi ve bursun neden kesildiğini öğrenmek istediğimde, KYK'nın iletişim numarası sürekli meşguldü ve olayı aydınlatacak tek bir yetkili açıklama yapmadı. Bu durum öğrencilerin sinirini iyice arttırdı. Ödenecek faturalar, kira, temel ihtiyaç masrafları dururken bir de bu durum iyice can sıkmaya başladı. Ardından yetkililer Twitter'dan açıklama yapmış; burs ve kredisi yatmayan kişiler öğretim bilgilerini güncellesin ve e-devletten takip etsin diye. Peki bu zamana kadar böyle bir şey olmadı neden 10 Temmuz günü oldu ve bundan önce böyle bir durum vardı da neden kimse bizi bilgilendirmedi?

'Öğrencileri mağdur etmeyeceğiz' diye geçinen bakanlık ve yetkililer lafa gelince öğrencinin her zaman yanında olduğunu söyler fakat işe gelince kimsenin bir adım attığı görülmez. Bu salgın döneminde, yaptıkları işin akla ve mantığa uygun bir yanı yok. Sürekli mağdur edilen öğrencilerin hesabını kim verecek?

'Ek iş bulmak zorundayım'

Elif Genç Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü: Ayın dokuzunda yatması gereken kredim gecikince twitter paylaşımları aracılığıyla habersiz şekilde birçok kişinin burs ve kredilerinin kesildiğini öğrendim. Başka bir üniversitede öğrenciyken sınavla tekrar bölüm değiştirdim ve ne bu süreçte ne de sonrasında nakil başvurusu yapmam gerektiğiyle ilgili bana bir uyarı yapıldı. Malum değişiklikten dolayı üniversitede 5 yılımı doldurdum ve bu nedenle kredimin tekrar başlayamayacağını öğrendim. Geçen ay paraların erken yatması üzerine, ayın sonlarına doğru parasız kaldım ve bir miktar borç birikti. Kredinin habersizce kesilmesi yetmezmiş gibi bir de içindeki borç için faiz uygulanacağını öğrendim. Lisansımın bitmesine bir sene var ve şu an herhangi bir gelir kaynağım yok. Son senemde ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için burs bulmak ya da yoğun programımı aksatmayacak bir ek iş bulmak zorundayım.

'Bilgi verilmedi'

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci: Bilkent Üniversitesi'nden Hacettepe Üniversitesi iktisat bölümüne yatay geçiş yaptığım için bir buçuk aydır bursumu alamadım. Yatay geçiş yaptığıma dair belgeyi iletmeme rağmen KYK ile ilgili ayrıca bir belge daha vermem gerekiyormuş. Ancak bursum yatay geçiş yaptıktan 1 yıl sonra kesildi ve bir belge iletmem gerektiğine dair bilgi verilmedi. 1 buçuk aydır bursumu alamadığımdan eğitim masraflarımı karşılamakta güçlük çektim ve bu süreçte mağdur edildim.