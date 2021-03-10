Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrildi.
DHA'nın haberine göre, kaza sonucu 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.
Öğrenci servisi kaza yaptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 11 yaralı
Batman'da öğrencileri taşıyan servisi minibüsü kaza yaptı, bir kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrildi.
DHA'nın haberine göre, kaza sonucu 1 kişi öldü, 5'i ağır 11 kişi yaralandı.