Oğlunu öldüren Hüseyin Ersezgin 1,5 yıl cezanın ardından tahliye edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Hüseyin Ersezgin, 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe’yi araç içerisinde ses yaptığı için 6 Şubat 2018 tarihinde boğarak öldürdü.

Jandarmaya giderek suçunu itiraf ettiği belirtilen Hüseyin Ersezgin’e mahkeme 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, cezası kesinleşene kadar da yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti. Ersezgin 1,5 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu.

'Hayatımız tehlikede'

Tahliye haberinin ardından Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'e konuşan anne Melis Dilan Akpınar, duruma tepki gösterdi. Hüseyin Ersezgin'in her an kendisi ve 6,5 yaşındaki kızının öldürülebileceğini söyleyen Akpınar, "Bu nasıl bir kanun, hukuk. Boğarak öldürüyor ve suçunu itiraf ediyor, 1,5 yıl sonra serbest bırakılıyor. Daha çocuğumun acısını hafifletmeden bir de bu karar çıktı. Ben onun mezarına gidip ne anlatacağım. Oğlumun yasını tutamadan böyle bir karar çıktı. Adalet istiyorum" dedi.

Hayatının tehlikede olduğunu da anlatan anne Akpınar, "Devlet bana koruma kararı dahi vermedi. Bu kişi gece evime gelip beni ve kızımı öldürebilir. Tek varlığım olan kızımı benden alabilir. Bu karar bizi yıktı. Bana ve kızımın başına bir şey gelirse. Ölümümden devlet sorumludur" diye koruma istedi.