Oğan: Osman Kavala'yı 20 Ocak'tan önce bırakacaklar, Demirtaş kolay değil

Eski milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Habertürk ekranlarında konuşan Oğan, ABD'deki başkanlık seçimini ve AB'nin Türkiye'ye Aralık ayında olası yaptırım kararını değerlendirirken, Arınç'ın bu sözleri tesadüfen kullanmadığını dile getirdi.

Oğan, "Ben size şunu söyleyeyim, 20 Ocak'tan önce büyük ihtimalle Osman Kavala'yı bırakacaklar" derken, Demirtaş meselesinin o kadar kolay olmadığını öne sürdü, hükümetin baskıları ne kadar karşılayacağını göreceklerini, özellikle ekonomik duruma bakmak gerektiğini söyledi.