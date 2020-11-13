Ofis, plaza ve teknokent emekçilerinden çağrı

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ankara Ofis, Plaza ve Teknokent Emekçileri Dayanışma Ağı yaptığı bir açıklamayla, bu alanda çalışan tüm emekçileri haklarını birlikte savunmak için PE Dayanışma Ağı'na katılmaya ve çalıştıkları işyeri 10 no’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda ise Birlik Sendikası’na üye olmaya çağırdı.

Patronların pandemi sürecinde derinleşen ekonomik krizin faturasını üzerlerine yıkmaya çalıştığını belirten emekçiler, mesai saatlerinin artırıldığını, çalışma alanlarında salgına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını, mola ve yemek saatlerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Tüm işyerlerinde gerçekleştirilmesi için mücadele etmekte kararlı oldukları taleplerini de sıralayan Patronların Ensesindeyiz (PE) Ankara Ofis, Plaza ve Teknokent Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bizler Ankara’da birkaç kişilik muhasebe büroları ya da mimarlık ofislerinden yüzlerce kişilik yazılım şirketlerine, inşaat ya da üretim yapan şirketlerin mühendislik, bilgi işlem, satış ya da idari bölümlerinden, Türkiye çapında faaliyet gösteren enerji şirketlerinin abone ve çağrı merkezlerine kadar pek çok şirkette ve alanda çalışan emekçileriz.

Çalıştığımız ortamlara, gösterişli binalarına bakıp tuzu kuru emekçiler olduğumuz düşünülmesin. Yaldızları kazındığında altından sömürü çıkıyor. Bizim patronlarımız da pandemi sürecinde derinleşen ekonomik krizin faturasını üzerimize yıkmaya çalışıyor.

Performans ya da iş yetiştirme baskısıyla pandemi öncesinde zaten fiilen uzayan mesai saatlerimiz pandeminin ardından daha da uzamış, evden çalışmaya geçenlerimiz için neredeyse belirsizleşmiş durumda.

İş yerlerimizde uğradığımız baskı, mobbing ve tacizin sınırı yok.

Kalabalık ofislerde ya da satış, pazar araştırması gibi işler için sahada çalışmaya devam ederken patronlar günde bir maske verip utanmadan bu dönemde işsiz kalmadığımıza şükretmemizi söylüyor. Bizleri tam zamanlı çalıştırmaya devam ederken kısa çalışma ödeneğiyle maaş ve sigorta primlerinin bir kısmını ödemekten kurtulabiliyor.

İş yerlerimizin ısıtma ve havalandırma sistemleri sağlıklı çalışma ortamının gereklerini karşılamazken Covid pozitif çıkan mesai arkadaşlarımızla temaslı olan diğer arkadaşlarımız için ise ne bir test ne de karantina önlemi alınıyor, belirti göstermedikçe herkesin çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Pandemi bahane edilerek molalarımız ve yemek saatlerimiz adeta ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Bütün bunlar yaşanırken emeğimizden çaldıkları milyonlarca liralık kârlarını büyük bir rahatlıkla açıklayan patronların Meclis’teki temsilcileri kıdem ve ihbar tazminatımıza, iş güvencemize, çalışma hakkımıza saldırı yasalarını hiç utanmadan görüşmeye başlayabiliyor.

Bizler ofis, plaza ve teknokent emekçileri olarak tüm iş yerlerimizde aşağıdaki taleplerimizin gerçekleştirilmesi için mücadelede kararlı olduğumuzu belirtmek istiyoruz:

1. Fiilen ücretlerin düşürülmesi anlamına gelen mesai saatlerinin artırılmasına ilişkin hukuk dışı uygulamaya derhal son verilmelidir.

2. Sosyal yaşamın sağlıklı şekilde sürdürülmesini engelleyen çalışma saatlerinde değişiklik uygulamalarına son verilmelidir.

3. Tüm yaşam giderlerimiz artarken ücretlerimiz de insanca yaşamamıza olanak verecek biçimde artırılmalıdır. Yılbaşı yaklaşırken pandemi ve ekonomik krizin ücretlerimizin baskılanmasında bahane haline getirilmesi kabul edilemez.

4. Çalışma alanlarımızda pandemi sürecinin gerektirdiği tüm önlemler derhal alınmalıdır.

5. Mola ve yemek saatlerinin ortadan kaldırılmasına son verilmelidir.

6. Çalışanların yemek ücreti çalıştıkları bölgedeki yemek fiyatları ve sağlıklı beslenmenin gerekleri dikkate alınarak güncellenmelidir.

7. Evden çalışanların yemek, iletişim ve enerji masrafları patronlar tarafından karşılanmalıdır.

8. Sigorta primlerimiz aldığımız ücret üzerinden eksiksiz olarak yatırılmalıdır.

9. Çocuklarımıza salgın koşullarına uygun ortamlarda eğitim olanağı eşit ve ücretsiz şekilde sağlanmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlardaysa ücret ve çalışma hakkında kesintiye gidilmeksizin bakımından sorumlu kişilere izin verilmelidir.

Alanımızdaki tüm arkadaşlarımızı, iş yerlerinde yaşadıkları herhangi bir soruna ilişkin PE ile iletişime geçmeye, haklarımızı birlikte savunmak için Dayanışma Ağımıza katılmaya, çalıştıkları işyeri 10 no’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda ise Birlik Sendikası’na üye olmaya çağırıyoruz.

PE Ankara Ofis, Plaza ve Teknokent Emekçileri Dayanışma Ağı"