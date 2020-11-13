Ofis, plaza ve teknokent emekçilerinden çağrı

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ankara Ofis, Plaza ve Teknokent Emekçileri Dayanışma Ağı yaptığı bir açıklamayla, bu alanda çalışan tüm emekçileri haklarını birlikte savunmak için PE Dayanışma Ağı'na katılmaya ve çalıştıkları işyeri 10 no’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolunda ise Birlik Sendikası’na üye olmaya çağırdı.
Patronların pandemi sürecinde derinleşen ekonomik krizin faturasını üzerlerine yıkmaya çalıştığını belirten emekçiler, mesai saatlerinin artırıldığını, çalışma alanlarında salgına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını, mola ve yemek saatlerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını açıkladı.
Tüm işyerlerinde gerçekleştirilmesi için mücadele etmekte kararlı oldukları taleplerini de sıralayan Patronların Ensesindeyiz (PE) Ankara Ofis, Plaza ve Teknokent Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklama şöyle: