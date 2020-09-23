TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 7 Eylül’de Yalıncak Mahallesi ODTÜ yerleşkesi içerisinde bulunan 821, 822, 828, 829, 832, 833, 834, 835, 840, 841, 842, 843, 846, 851 numaralı parsellerin bulunduğu alana ait parselasyon planının askıya çıktığını bildirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "ODTÜ’de bu parselasyon planıyla amaçlanan nedir? ODTÜ’de din evi/mescidin hemen yanında yapılan parselasyon planı, bir anda aklımıza ‘Din evi ve mescidin talebi karşılamadığı gerekçesiyle genişletilmesi büyütülmesi mi düşünülüyor?’ sorusunu getirirken, bu konuda bir hazırlık yapıldığına dair duyum aldık. ODTÜ rektörlüğü bu konuda kamuoyuna açıklama yapmalıdır. ODTÜ’ye cami mi yapılıyor?" dedi.

'ODTÜ’nün geleneğinin parçalanmasına izin vermeyeceğiz'

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Parselasyon planını bulunduğu alan Metalürji Mühendisliği ile mescit/din evini arasında kalıyor. Süreci titizlikle takip ediyoruz. ODTÜ Rektörlüğü’ne bu alanla ilgili bir imar uygulamasını yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa neden yapıldığını sorgulayan ve buna dair projeleri talep eden bir resmi yazıyla da başvurduk. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak ODTÜ geleneğinin yanında olacağız. Ankara’nın kent merkezindeki nefes alanının rant ve talan politikalarıyla parçalanmasına seyirci kalmayacağız."’

Candan, ilanda şu ifadelere yer verildiğini de söyledi:

"Onaylı vaziyet planına uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan söz konusu imar uygulaması uygulama sorumluluğunun talep eden kurumda kalması kaydıyla 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (k) maddesi uyarınca 02.09.2020 tarih ve 183097 sayılı ve 07.09.2020 tarih ve 186299 sayılı Bakanlık Makamı Olur’ları ile onaylanmıştır. Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 07.09.2020-07.10.2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmıştır."