ODTÜ'nün boya soruşturması ve cami alanı genişletme kararına emekçilerden ve öğrencilerden yanıt

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) bir süredir devam eden "merdiven boyama" tartışmaları, üniversite Rektörlüğü’nün yaptığı duyuru ile devam ediyor.

Sürecin başında öğrencilerin boyadığı merdivenler yönetim tarafından önce griye daha sonra ise kırmızı-beyaz renklere boyanmıştı. Öğrencilerin merdivenleri tekrar boyaması ve ODTÜ yönetimine gösterilen tepki sonrasında da okul yönetimi, kendi personeline bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda, öğrenciler hakkında disiplin soruşturmasının başlatılacağı duyuruldu. Buna ek olarak, gönderilen duyuru metninde okul içerisindeki caminin de kapasitesinin artırılacağına değinildi. "Cami kapasitesinin yetersizliği ve yoğunluğu" öne sürülerek, kapasite artırımının zeminini yaratmaya çalışan ODTÜ yönetimi, inşaatın hızlıca tamamlanacağını belirtti.

Bu durum karşısında, TKP’li ODTÜ emekçileri ve TKG-ODTÜ ortak bir açıklama yayımlayarak, ODTÜ yönetiminin ve iktidarın gerici politikalarına karşı bilimsel ve laik üniversiteyi savunacaklarını deklare etti. Açıklamada, pandemi dönemini fırsata çevirerek, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak yerine iktidarın gerici politikalarını uygulayan ODTÜ yönetimi eleştirilirken, emekçi ve öğrenciler mücadeleye çağrıldı.