ODTÜ'den 'uzaktan eğitim' açıklaması: Kesin bir karar yok

ODTÜ Rektörlüğü, üniversitenin 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemini tamamen uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldığı yönündeki haberlere dair bir duyuru yayımladı.

Rektörlükten yapılan duyuruda, üniversitenin 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemini tamamen uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu dönemde eğitimin sürdürülmesine yönelik yöntemin belirlenmesi için yapılan görüşmelerin sürdürüldüğü ve kesin kararın henüz verilmediği belirtildi.

Duyuruda "Görüşmeler sonunda kesinleştirilecek yöntem ve ayrıntılar en hızlı şekilde tüm iç ve dış paydaşların bilgisine sunulacaktır" denildi.