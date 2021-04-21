ODTÜ'den boya soruşturması ve cami alanı genişletme kararı

ODTÜ Rektörlüğü, üniversite personeline "merdiven boyanması" ve "cami tadilatı ve kapasite artırımı" konulu bir duyuru yolladı.

Buna göre "Her isteyenin eline boya alarak üniversitemize ait alanları boyayamaz" denilen duyuruda, yazılan sloganlarla ilgili "sürece katılanlar hakkında" disiplin soruşturması açılması talep edildiği belirtildi.

Rektörlük yazıda "Üniversitemizde son dönemde hakim olan karşılıklı anlayış ve iletişime dayanan demokratik ortamın bozulmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir" dedi.

Öğrencilerin gökkuşağı renkleriyle boyadıkları merdivenler üniversite yönetimi tarafından griye boyanmış, öğrenciler bu duruma tepki göstermişti.

Merdivenler önce griye, sonra beyaz-kırmızıya boyanmıştı

Cami alanı için kapasite artırımı yapılacak

ODTÜ içerisinde bulunan, 1983'te açılan ve 839 metrekare kapalı alanı bulunan bin 200 kişilik camide de "kapasite itibariyle yetersiz kaldığı" öne sürülerek tadilat yapılacağı belirtildi. Yazıda cami yerleşim alanı için de "İlave bir kat çıkılması suretiyle, güçlendirilmesi ve iç mekan alanının toplamda 1.697 metrekareye çıkarılması hedeflenmiştir" denildi.

Sözkonusu tadilat ve kapasite artırımı projesi için gerekli bütçenin ise "binanın ilk inşa edildiği dönemde bağış yapan kişi tarafından sağlandığı" öne sürüldü. 6 ay içerisinde tamamlanması planlanan proje ile caminin kapasitesi iki katına çıkarılmış olacak.

Boğaziçi'ndeki kayyum atamasına tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlere destek için ODTÜ'de yapılan eylem sonrası Rektörlük tarafından öğrenci asistanları işten çıkarılmıştı.