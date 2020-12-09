ODTÜ'de ilginç atama

ODTÜ'de 2 fakülteye eski dekanlar vekâleten yeniden atanırken, yönetime muhalif duruşuyla öne çıkan Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek'in atanması şaşkınlık yarattı. Pamukkale Üniversitesi'nde 2016 yılında yaşanan, bir rektörün kendini 16 dekanlığa da vekâleten ataması olayını çağrıştıran gelişme Pazartesi günü duyuruldu.

Prof. Dr. Zeyrek'in üzerinde halihazırda on farklı görev bulunuyor. ODTÜ internet sitesinde yer alan yönetim planına göre Zeyrek Rektörlüğe bağlı pek çok birimin sorumlusu: Araştırmalar Koordinatörlüğü, Araştırma Politikaları Komisyonu, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Proje Destek Ofisi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO). Zeyrek aynı zamanda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu Üyesi.

Dekanlık görevine vekâleten atanması onbirinci görevi oldu. Bir Rektör Yardımcısı için bu görevler olağan sorumluluklarken bir fakültenin dekanlığına vekalet etmek kendi taleplerini kendisinin onaylaması gibi rol çatışmalarına sebep olabilecek bir gelişme.

Atama, 2020 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden atanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün ODTÜ'lü akademisyenler içinde beraber çalışacak ekip elemanları bulmakta zorlanıyor olduğu şeklinde de yorumlanıyor.