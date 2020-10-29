ODTÜ'de dekanlık seçimi tartışması

ODTÜ'de geleneksel olarak dekanların göreve gelme süreci, fakültelerin kendi içlerinde eğilim yoklamaları düzenlemesi, en yüksek oyu alan adayın rektör tarafından YÖK'e bildirilip resmen atanması biçiminde gerçekleşiyordu.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Rektör Mustafa Verşan Kök'ün, 2020 Aralık ayında görev süreleri bitecek olan üç ODTÜ fakültesinin dekanını şahsen belirlemek istediği ortaya çıktı.

2020 yazında AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından ikinci defa rektör olarak atanan Kök, pandemiyi gerekçe göstererek dekan adaylarını kendisinin seçip YÖK'e bildireceğini duyurdu.

soL'a ulaşan bilgilere göre Kök'ün bu girişimi ODTÜ'de geniş tepkiye yol açtı. ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi yönetimleri, dekanlık eğilim yoklaması uygulamasının devamını savunan ve pandemi koşullarında da eğilim yoklamasının rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden fakülte kararlarını ODTÜ kamuoyuna duyurdular.

İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği gibi bir dizi fakülte ve bölümün öğretim elemanları da aynı taleple toplanan imzalarını üniversitenin iç yazışma ağında yayımladılar.

Çok sayıda öğretim elemanı ise konu hakkında yaptıkları yorumlarda, dekanların seçimle görev almasının kurumun sağlıklı işleyişi açısından önemini ifade ettiler.

Eğitim-Sen ODTÜ İşyeri Temsilciği de konu hakkında bir bildiri yayınlayarak, "ODTÜ'de katılım ve örgütlülük mekanizmalarının daha da genişletilmesi gerekirken, rektörlüğün pandemi bahanesiyle dekanlık seçimlerinin bile üzerinden atlamaya çalışması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Sen'in açıklamasında ODTÜ Rektörlüğünün eğilim yoklamasını organize etmemesi halinde fakültelerin bunu gerçekleştirmesi gerektiğini savunuldu.

Eğitim-Sen'in açıklamasının tam metni şöyle:

Değerli ODTÜ emekçileri,

Bilindiği gibi bazı dekanlarımızın görev süresi dolduğu için önümüzdeki haftalarda yeni dekanlarımızın belirlenmesi gerekmektedir. ODTÜ’de dekan belirlenmesinde yıllardır süregelen uygulama şöyledir: Aday olmak isteyen öğretim üyeleri dosyalarını rektörlüğe teslim eder, fakülte içinde oluşturulan bir komisyonun düzenlediği toplantılarda kendilerini tanıtır ve planlarını açıklarlar. Bu toplantılar sonrasında yapılan bir seçim ile eğilim yoklaması yapılır, ardından sonuç komisyon tarafından rektörlüğe iletilir ve rektör tarafından YÖK’e bildirilir. Sonrasında atama YÖK tarafından yapılır.

Ancak, mevcut ODTÜ yönetimi yıllardır süre gelen ve bugüne değin büyük bir sorun yaşanmamış olan bu demokratik uygulamayı ortadan kaldırmak istemektedir. Buna göre seçim tamamen kaldırılacak, YÖK’e bildirilecek dekan adaylarına doğrudan rektörlükte kurulan bir komisyon karar verecektir.

Bu düzenleme açıkça katılımcı üniversite anlayışına ters düşmektedir ve kurumun tecrübesini değerlendirmesini engellemektedir. Seçimsiz atamalar üniversitede yapısal bozulmalara yol açmakta, vesayeti arttırmakta, baskı üretmekte ve yaratıcı düşünceyi öldürmektedir. Liyakatsiz kişilerin idareci olmasının önünü açmaktadır. Bu gibi yöntemler ancak ve ancak seçilemeyen ve atama usulüyle koltuk işgal eden yöneticilerin tercihi olabilir. ODTÜ emekçilerinin tercihi ise tüm yöneticiler gibi dekanların da tüm bileşenlerin katıldığı seçimlerle belirlenmesidir. Zira bir fakültenin sağlıklı isleyişini garanti altına alacak olan katılımcılık ilkesidir. Bu ilke sayesinde dekanlar kendilerini rektöre karşı değil, birlikte çalıştıkları fakülteye karşı sorumlu hisseder, fakülteyle uyumlu çalışabilir ve gerektiğinde inisiyatif alabilir.

ODTÜ'de katılım ve örgütlülük mekanizmalarının daha da genişletilmesi gerekirken, rektörlüğün pandemi bahanesiyle dekanlık seçimlerinin bile üzerinden atlamaya çalışması asla kabul edilemez.

ODTÜ yönetimi bu süreci fakültelerin eğilimlerine bırakmalı ve YÖK’e en yüksek oyu alan adayın ismi iletilmelidir. Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerindeki dekanlık belirleme sürecinin katılımcılık ilkesi gereğince seçimle yürütülmesi için Aralık ayına kadar süre vardır. Rektörlüğü en kısa sürede fakülte komisyonu oluşturma, aday listesi ilanı ve oylama işlemleri için uygun bir seçim takvimi belirlemeye çağırıyoruz. Bu çağrıya cevap verilmemesi halinde ise Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri kendi seçim süreçlerini Kasım ayı içinde işletmeli ve en yüksek oyu alan adayların YÖK'e bildirilmesi sağlanmalıdır.

Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube

ODTÜ İşyeri Temsilciliği