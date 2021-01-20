ODTÜ'de Boğaziçi kıyımı: Oldubittiye getirilerek işten çıkarıldık

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi ile dayanışmak için ODTÜ Rektörlük önünde toplanan öğrenciler basın açıklaması yapmışlardı.

Bu açıklamanın ardından, Öğrenci İşleri departmanında öğrenci asistanı olarak çalışan iki kişi, basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Olayın sonrasında 8 öğrenci asistanın daha işine son verildi.

Rektörlük tarafından işlerine son verilen öğrenciler, soL'un sorularını yanıtladı:

'Oldubittiye getirilerek, açıklama yapılmadan işten çıkarıldık'

ODTÜ yönetimi tarafından Boğaziçi'ne destek eylemleri sonrası işten çıkarıldınız. Süreç nasıl gelişti?

Açıklama yapılmadan, iki dakikada oldubittiye getirilerek, herkesin suçu birbirine attığı, bizi kimin neden kovduğu belirtilmeden hızlıca çıkarıldık. Diğer arkadaşlarımız da iki gün sonra sabah aranarak asılsız mazeretlerle isten çıkarıldı. İş yoğunluğunun az olması, bütçe yetersizliği gibi bahanelerle işten çıkarıldık.

Bunların tutarsızlığını da kısa süre önce yapılan alımlar kanıtlıyor.

'Bu siyasal bir karar'

Bugünlerde üniversiteler AKP iktidarının atadığı rektörler sebebiyle birçok eyleme ve protestoya sahne oluyor. Üniversitelerde düzene muhalefet eden insanların bir şekilde baskıya maruz bırakıldığını görüyoruz. Sizler işten çıkarılmanızın, yaşananlar düşünüldüğünde, bu olaylarla bağlı olduğunu düşünüyor musunuz?

Kesinlikle evet! Bu siyasal bir karardı ve bir bastırma politikasıydı. Kendi kadrolarında farklı düşüncelere sahip öğrencileri bile barındıramadılar. Özellikle şu görülüyor ki, sürekli bu şekilde insan tasfiye ederek kendi kadrolarını yetleştirmek istiyorlar.

'Hem ekonomik hem psikolojik olarak sarsmış durumda'

Bugün birçok üniversite öğrencisi okumak için çalışmak zorunda kalıyor. Siz de onlardan birisiniz. Okumak için çalışmak zorunda kalmaya ilişkin neler söylersiniz?

Bu zor pandemi şartlarında kendimize yeni ekonomik kaynaklar bulabilmek bizim için çok önemliydi. Bu hakkımızın asılsız sebeplerle elimizden alınması bizi hem ekonomik hem psikolojik olarak sarsmış durumda. Özellikle bunun usulsüz, çok hızlı ve söz hakkı verilmeden gerçekleştirilmiş olması bizi ayrıca mağdur etti.

'Bizi dinlememiş olmaları çok çirkindi'

Son olarak neler söylersiniz bu yaşananlara ilişkin?

Özellikle rektörlük ile görüşmeye çalıştığımız sürede hiçbir rektörlük çalışanı bizimle yüz yüze gelmeye cesaret edemeyip pandemiyi bahane ettiler. Okulda emek veren tüm birimler, özellikle bizler öğrenci işlerinde her gün onlarca öğrenci ve çalışan ile yüz yüze görüşmek zorundayken kendilerinin öğrenciye hizmet etme görevlerini unutarak bizi dinlememiş bile olmaları çok çirkindi.