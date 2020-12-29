ODTÜ son rektörünü uğurladı

ODTÜ'nün seçilmiş son Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, 27 Aralık Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Acar, ODTÜ İşletme Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, ODTÜ Rektör Yardımcılığı ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü kurucu Rektörlüğü yaptı. 2008–2016 yılları arasında ODTÜ Rektörlüğü görevini de üstlenen Ahmet Acar bugün Rektörlük önünde yapılan saygı geçişiyle uğurlandı. Törende çok sayıda ODTÜ'lü Rektörlük binası önünde hazırlanan alanda Profesör Acar'ın naaşına kırmızı karanfil bırakarak ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Acar'ın ODTÜ rektörü olduğu 2008-2016 yılları, AKP iktidarının ve dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ODTÜ'yü ve ODTÜ'lüleri hedefine aldığı yıllardı. Bu dönemde AKP iktidarının bilim düşmanı politikalarının örnekleri yaşandı. 2013 Gezi Direnişi ve Haziran eylemleri öncesinde ilk çatışmalardan biri Erdoğan'ın ODTÜ Kampüsündeki TÜBİTAK Uzay Enstitüsüne ziyareti sırasında gerçekleşmişti.

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ODTÜ arazileri üzerinde yapmak istediği talan projelerine karşı yapılan eylemler de Acar rektörlüğü dönemine denk geldi. Profesör Acar bu gerilimlerin tümünde bilimsel değerlere bağlı ve laik tutumuyla öğrencisi, çalışanı ve mezunuyla tüm ODTÜ'lülerin yanında yer aldı.