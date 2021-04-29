ODTÜ Rektörü'nün 1 Mayıs korkusu: Öğrencileri okula almayın talimatı işe yaramadı

Bu sabah 1 Mayıs açıklaması için okula giriş yapmak isteyen ODTÜ öğrencileri güvenlik tarafından içeri alınmadı.

Gerekçe olarak Rektörün bugün öğrencilerin okula alınmaması talimatını vermesi gösterildi.

Karara tepki olarak A4 Kapısında toplanan öğrenciler özel güvenlik ve polis engeliyle karşılaştı.

Öğrenciler ve güvenlik arasında geçen konuşmalar sonucu Rektörlük öğrencilerle görüşmeyi kabul etti.

"Pandemi" bahanesiyle alınan karara rağmen ODTÜ öğrencileri ve emekçileri 1 Mayıs açıklamasını ODTÜ içinde gerçekleştirdi.