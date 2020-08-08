ODTÜ Mezunları Derneği çalışanlarının grevi sonlandı

ODTÜ Mezunları Derneği çalışanlarının grevi önceki gece yapılan görüşmelerde mutabakat sağlanması üzerine sona erdi.

ODTÜ Mezunları Derneği ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev-Turizm İş) arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmaması ve TİS’in imzalanmaması nedeniyle çalışanlar 6 Ağustos 2020 Perşembe günü greve başlamışlardı.

Sendikanın işyeri temsilcisi Hazal Baykal yasal hakları olan grev hakkını kullanmalarının nedenine ilişkin şunları söylemişti:

“İşveren, TİS görüşmelerinde sürecin başlangıcından itibaren katı, uzlaşmaz ve emekten uzak bir tutum sergiledi. İşçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir TİS gerçekleştirmek istedi. Pandemi koşulları gözetilerek TİS taslağındaki talepler asgari düzeye çekilmiş olmasına rağmen işveren bu koşulları kabul etmedi " demişti.

İşveren ile Dev-Turizm İş arasında önceki gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonucunda bir mutabakat sağlandı.

Çalışanlara ilk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 5 ve 430 TL gıda yardımı, ikinci yıl için pandemi koşullarının kalkması durumunda 2000 TL ikramiye verilmesi kararı ile toplu iş sözlemesi imzalandı ve grev sona erdi.