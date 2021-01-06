ODTÜ Boğaziçi'nin yanında

Geçtiğimiz pazartesi günü Boğaziçi'ne iktidar tarafından atanan Melih Bulu'yu protesto etmek için toplanan Boğaziçi öğrencileri polis şiddetiyle karşı karşıya kalmıştı.

Yapılan müdahalenin sonucu birçok öğrenci gözaltına alınırken salı günü sabahı öğrencilerin bir kısmı sabah baskınıyla evlerinden gözaltına alındı.

Bugün de yaşanan son durumu protesto etmek için saat 14.00'e öğrenciler Boğaziçi kampüsüne çağrı yaptı. Fakat polis yine sabahın erken saatlerinde Boğaziçi ve çevresini ablukaya aldı.

Aynı saatlerde ODTÜ'de rektörlük önüne çağrı yapan ODTÜ öğrencileri yapılan basın açıklamalarıyla Boğaziçi öğrencisinin, akademisyenin yanında olduğunu dile getirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde :

"ODTÜ BOĞAZİÇİ'NİN YANINDA!

Atanmış rektörlere karşı üniversiteler bizimdir!

5 üniversiteye daha kayyum rektör atandı. Boğaziçi Üniversitesine atanan Melih Bulu, daha önce AKP milletvekili aday adayı olmuş, AKP'de çeşitli görevler yapmış, iktidarın içinden bir isimdir. Bu atama da iktidarın üniversiteleri kendi politik ihtiyaçları ve sermayenin çıkarlarına göre dönüştürme gayesiyle yapılmıştır.

Rektör atamaları, baskılar ve saldırılar ile üniversiteler özgür düşünceden ve demokratik yapıdan uzaklaştırılıyor. Sermayenin hizmetinde birer iş merkezi haline getirilmek isteniyor. Üniversiteliler ses çıkarmayan, iktidarın emrinde, biat eden, tektipleşmiş bir kalıba sokulmaya çalışılıyor. AKP, yaptığı atamalarla ve müdahalelerle üniversite bileşenlerinin; öğrencilerin emekçilerin ve akademisyenlerin okul içerisinde söz söylemesini engellemeye çalışarak bu sürecin aktörü durumundadır.

ÖTK'ların kaldırılması, öğrenci topluluklarının kapatılması ve etkinliklerin yasaklanması gibi antidemokratik uygulamalar üniversitelerden mevcut düzeni eleştirecek her türlü sesin kısılmasının önünü açıyor.

ODTÜ’ye atanan Verşan Kök ve yönetimi, yaptıklarıyla atanmış rektörlerin iktidarın eli gibi hareket ettiklerini gösterdi. ODTÜ Öğrencileri olarak, üniversitemizin tüm bileşenlerinin ortak mücadelesiyle bu baskı ve saldırıların karşısında durduk, durmaya devam ediyoruz. Üniversitelere yapılan topyekûn saldırıların bir parçası olan atanmış rektörlere karşı durmak; özgür ve demokratik üniversiteyi savunmaktır. Boğaziçi öğrencileri daha önce de kayyum rektöre teslim olmadılar. AKP’nin atadığı Melih Bulu’ya da teslim olmayacaklarını bir kez daha herkese gösterdiler. Üniversitelerinin demokratik ve özerk yapısını savunmaya çalışan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, polis şiddetiyle ve yandaş basının akla hayale sığmayacak kara propagandasına maruz kalarak sindirilmeye çalışıldı. Birçok öğrencinin evleri basıldı, 17 öğrenci gözaltına alındı. Biz ODTÜ Öğrencileri olarak üniversitemizin değerlerini sahipleniyor, dün olduğu gibi bugün de atanmış rektörlerin, tüm bileşenleriyle üniversitelerin üstündeki baskıların ve kampüslerdeki polis şiddetinin karşısında yer alıyoruz. Atanmış rektör Verşan Kök’ün makamının önünde sesleniyoruz;

ODTÜ Öğrencileri olarak üniversiteleri arka bahçesine dönüştürmeye çalışan iktidara ve yaptıklarına karşı mücadele edeceğiz, kayyum-yandaş rektörlere geçit vermeyeceğiz.

ODTÜ öğrencileri olarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin talepleri, bizim de taleplerimizdir.

Rektörler; öğrencisi, akademisyeni ve emekçileriyle üniversitenin tüm bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilmelidir.

Kayyum rektörler değil seçim istiyoruz!

ODTÜ, Boğaziçinin Yanında!