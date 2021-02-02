Ocasio-Cortez: Öleceğimi düşündüm, tuvalete saklandım

ABD'de Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, 6 Ocak Kongre baskını sırasında hayatından endişe ettiğini belirtirken, daha önce cinsel tacize uğradığını da ifade ederek "Travma, travmayı şiddetlendiriyor" dedi.

Cortez, Kongre baskını sırasında ofisindeki tuvalete saklandığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Ocasio-Cortez, saklandığı sırada baskıncıların odasına girip "O nerede, o nerede" sorularını sorduğunu söyledi. Ocasio-Cortez o anları şöyle anlattı: Öleceğimi düşündüm. Bir sürü düşünce geçti kafamdan. Benim için planlanan bu mu diye düşündüm.

Bize yolumuza devam etmemizi söylüyorlar. 'Büyük bir mesele değil, ne olduğunu unutmalı hatta özür dilemelisin' diyorlar. Bu tam olarak tacizcilerin uygulayacağı taktik. Ben bir cinsel taciz mağduruyum. Bunu çok sayıda kişiye söylemedim. Bir travma yaşadığımda, travmalar birbirini şiddetlendiriyor."