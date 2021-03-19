Öcalan'ın idamını isteyen savcı: Demirtaş serbest bırakılmalı

Gazeteci Barış Pehlivan dün Halk TV'de HDP'nin kapatılma davasını ve HDP'lilere istenen cezalar hakkında Abdullah Öcalan’ın idamını isteyen iddianameyi yazan eski DGM Savcısı Talat Şalk ile görüştüğünü açıkladı.

Pehlivan Şalk'ın kendisine şu yorumu yaptığını söyledi:

"Bakın HDP, PKK'nın güdümünde olan bir partidir. Örneğin Demirtaş suç işlediyse yıllar önce işledi. Barış süreci olduğu için bir şey yapılmadı ona. Yıllar sonra tutukluyorsunuz, dava açıyorsunuz. Bu davaların hukuki değil, siyasi olduğunu düşünüyorum. AİHM kararlarına uyulması gerekiyor. Bundandır ki mesela Demirtaş'ın serbest bırakılması lazım. Keza HDP'nin kapatılması karar çıksa da AİHM'in bunları nasıl karşılayacağına dair tereddütlerim var."