Ocak ayında en az 199 işçi yaşamını yitirdi: En çok ölüm sağlık işkolunda

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Ocak ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Buna göre Ocak 2021'de en az 199 kişi yaşamını yitirdi.

En çok ölüm, sağlık işklunda gerçekleşirken, Covid-19 nedenli ölümler sırasıyla sağlık, ticaret/eğitim/büro, güvenlik, belediye, tekstil, metal, konaklama, kimya, banka ve taşımacılık işkollarında meydana geldi.