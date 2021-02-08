Ocak ayında en az 199 işçi yaşamını yitirdi: En çok ölüm sağlık işkolunda

İSİG Meclisi'nin araştırmasına göre Ocak ayında en az 199 iş cinayeti oldu. Ölenlerin 13’ü kadın işçi. Kadın işçi cinayetleri tekstil, eğitim, ticaret, enerji ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Ocak ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Buna göre Ocak 2021'de en az 199 kişi yaşamını yitirdi.

En çok ölüm, sağlık işklunda gerçekleşirken, Covid-19 nedenli ölümler sırasıyla sağlık, ticaret/eğitim/büro, güvenlik, belediye, tekstil, metal, konaklama, kimya, banka ve taşımacılık işkollarında meydana geldi.

  • 199 emekçinin 177’si ücretli (işçi ve memur), 22’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.
  • Ölenlerin 13’ü kadın işçi, 186’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tekstil, eğitim, ticaret, enerji ve sağlık işkollarında gerçekleşti.
  • Bir çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayeti konaklama işkolunda gerçekleşti.
  • 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 71 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile kimya, büro, eğitim, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işçileri...
  • 9 göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 3’ü Somalili, 2’si Afganistanlı, 1’i Azerbaycanlı, 1’i Moldovyalı, 1’i Suriyeli, 1’i Ukraynalı...
  • Ölen işçilerin 14’ü sendikalı. Sendikalı işçiler maden, deri, eğitim, metal, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.
  • Ölümler en çok sağlık, ticaret/eğitim/büro, taşımacılık, inşaat, tarım, metal, güvenlik, belediye, madencilik ve konaklama işkollarında gerçekleşti.
  • En fazla ölüm nedenleri sırasıyla Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet, zehirlenme/boğulma, intihar ve elektrik çarpması.
  • Covid-19 nedenli ölümler sırasıyla sağlık, ticaret/eğitim/büro, güvenlik, belediye, tekstil, metal, konaklama, kimya, banka ve taşımacılık işkollarında meydana geldi.

Haber

2020'de en az 2427 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!