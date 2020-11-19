Obama: 'Kızlara yürümek' için Marx okumuş gibi yapıyordum

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yayınladığı kitabı "Promised Land"de (Vaadedilmiş Toprak) Başkanlık döneminde yaptıklarına yer verdiği bölümler kadar gençlik anıları da çok konuşuluyor.

Obama kitabında Marx ve Foucault okumuş gibi davranmanın kendi "kızlara yürüme - kız tavlama (picking up girls) stratejisi" olduğunu söylüyor.

Obama, kendi yurdunda kalan "uzun bacaklı sosyalist" kızla "konuşacak bir şeyleri olsun" diye Herbert Marcuse ve Karl Marx'ı "tanımaya kalkıştığını" söylerken, sosyoloji okuyan kıza yanaşmak için Gwendolyn Brooks ve Frantz Fanon'a, "genellikle siyahi" kızlara yanaşmak içinse Virginia Woolf ve Michel Foucault'ya aynı muameleyi yaptığını söyledi.

'İHA saldırılarını sevmiyordum, yumuşak görünmemek için yaptım'

Aynı kitabında Obama, sivil nüfusa yönelik katliamlarla öne çıkan İHA saldırılarını "isteyerek yapmadığını" ancak "teröristlere karşı yumuşak görünmemek" için yaptığını savundu.

Obama’nın ilk seçim vaatlerinden biri, ABD’nin orta doğu çatışmalarından çekilmesiydi. Ancak bu söz, sekiz yıllık görev süresi boyunca yerine getirilmedi ve Libya, Suriye başta olmak üzere dünya çapında askeri müdahaleler ve gerilim ABD eliyle tırmandırıldı.

2015'teki "Drone Papers" sızıntısı, ABD insansız hava aracı saldırısı kurbanlarının yüzde 90'ının "amaçlanan hedefler" olmadığını ortaya koydu.

Obama, 2010 yılında Beyaz Saray'da bir Akşam Yemeği sırasında sivil katliamlarına yol açan insansız hava araçları saldırıları hakkında tepki çeken bir şaka yaptı. O zamanki başkan, Jonas Brothers'ı kızlarından birine "hamle yapması" durumunda şaka yollu bir suikastla tehdit etmişti; "Çocuklar, aklınızdan bile geçirmeyin. Size iki kelimem var: Avcı dronlar."