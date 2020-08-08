O sözleri anınıda unuttular: 'Uçuşa geçiş' hikayesi...

Salgın öncesinde de sonrasında da sadece patronların çıkarını düşünen ve eldeki tüm imkanları patronlar için kullanan AKP, son iki haftada döviz ve altın fiyatlarında yaşanan büyük artış sonrası yine "klasik" açıklamalara sarıldı.

Erdoğan bir ay önce ‘önümüzdeki kimse duramayacak’ diyordu

Neredeyse yaptıkları tüm açıklamalarda ekonomideki rekorlardan söz eden, salgının Türkiye ekonomisi için “fırsat” olduğunu söyleyen Erdoğan, daha geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “Türkiye’nin yükselişi, kimsenin önünde duramayacağı, engellemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır” demiş, “Türkiye elde ettiği bu başarıyla, ekonomik ve siyasi sınıf atlayacak konumdadır” ifadesini kullanmıştı.

Ancak bir ayda dövizde ve altında yaşanan büyük artış sonrası Erdoğan’dan gelen ilk açıklama kimseyi şaşırtmadı.

"Türkiye ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var" diyen Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili yaptıkları karalamalar... Bunlar yetişemedikleri üzüme 'koruk' diyor - Eleştirenler, ülke nereden nereye geldi ona baksınlar" ifadesini kullandı.

Bir hafta önce ‘tarihi veri’ diyen Damat Berat da sustu

Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanmasından sonra “Bu tarihi bir dönüm noktası” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu açıklamadan sadece üç gün sonra dövizin ve altının tarihi rekor seviyeye çıkması sonrası sessizliğe büründü.

Sosyal medyada yurttaşların tepki mesajlarının artması sonrası AKP’nin sosyal medya trolleri devreye girerek “#BeratAlbayrakinyanindayiz” başlıklı bir sosyal medya çalışması başlattı. Ancak bu başlık altında da binlerce yurttaş tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

Hem Erdoğan hem Berat ne demişti?

Mart 2015 tarihinde doların 2,6’ya yükselmesi sonrası açıklamada bulunan dönemin Başbakanı Erdoğan, “Bir defa burada faiz lobisinin malum bir çalışması var. Ama şu son gelişmeler, tamamıyla bir dolar-euro arasındaki parite konusudur. Şunu açık ve net söyleyeyim: Özellikle faiz lobisi veyahut da dolara aşırı derecede yatırım yapanlar, yaya kalabilirler” demişti.

Erdoğan’ın o sözünden bu yana dolarda yükseliş neredeyse kesintisiz sürerken bugün 7.35’i dahi geride bıraktı.

Dövizin düştüğü dönemlerde konuşmayı seven damat Berat Albayrak ise, doların 6-7 seviyelerinden 5 liraya inmesini kutlamış, doların yükselmesini bekleyenlere ise “çok beklersiniz, hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz” demişti.

Yine seçim ve döviz arasında ilişki kuran bir diğer isim olan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinden hemen önce “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz” demişti.

Bir yıl içinde nereden nereye geldi?

Dolar bu yılın başında 5,94'tü. Dün itibariyle 7.35'i gördü.

Avro ise yıl başında 6,67'yken, dün itibariyle 8,70'i geçti.

Gram altın ise sene başında 290 TL'ydi. Dün 487 TL'yi geride bıraktı.