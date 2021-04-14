O maç 2-1 bitti

TFF 1’inci Lig'in 30'uncu haftada GZT Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Karşılaşmanın 11’inci dakikasında sakatlanan bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu. Bu sırada Giresun’da iftar vakti olan saat 19:11’de ezan okundu.

Ankara Keçiörengücü takımında bazı futbolcular da bu esnada saha kenarında oruçlarını açtı. Futbolcular daha sonra maça devam etti.

Karşılaşma GZT Giresunspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Giresunspor için Süper Lig hedefine daha yaklaşırken, Keçiörengücü ise Play-Off yolunda yara aldı.