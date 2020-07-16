NYT Hong Kong ofisinin bir bölümünü Seul'a taşıyacak

ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, Hong Kong'daki dijital haber faaliyetlerini Güney Kore'nin başkenti Seul'e taşıyacağını duyurdu.

Gazete tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nı yürürlüğe sokmasının ardından bazı NYT çalışanlarının Hong Kong'da çalışma izni alamadığı ve gazete editörlerinin Asya'da bir ek merkeze ihtiyacı olduğu belirtildi.

Hong Kong'daki NYT editörleri ve yöneticilerinin merkeze yazdığı mektupta, "Çin'in yeni ulusal güvenlik yasası Hong Kong'daki faaliyetlerimize ve haberciliğimize ilişkin yeni kurallar konusunda birçok belirsizlik yarattı. Buna ilişkin daha somut planlar yapma ve bölgedeki editör kadroları çeşitlendirmeye başlamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz" denildi.

NYT yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hong Kong'daki ekibin üçte birini oluşturan dijital habercilik kadrosunu Seul'e taşıyacağını açıkladı. Muhabirlerin ise Hong Kong'da kalmaya devam edeceği belirtildi.

Hong Konglu yetkililer, geçen hafta NYT muhabiri Chris Buckley'e çalışma izni vermemişti.