Nusret krizi fırsata çevirdi: 2 milyon dolar yardım aldığı iddia edildi

Dünya çapında pek çok ülkede restoran açan Nusret Gökçe'nin ABD'nin Miami kentinde işlettiği "Nusret" şubesinde çalışan 6 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ileri sürüldü.

DHA'nın ulaşmaya çalıştığı Nusret Gökçe’nin Miami’deki restoranı herhangi bir yanıt vermezken, Miami'deki restoranın koronavirüs salgını nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğu ifade edildi.

Öte yandan restoran zinciri sahibi Gökçe'nin ABD’de koronavirüs salgını nedeniyle işletme sahiplerine ödenen "Maaş Koruma Programı’ndan da (PPP) yararlanarak 2 milyon dolar yardım aldığı da iddia edildi.