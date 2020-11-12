Nusaybin kayyumu TÜGVA temsilcisini müdür yaptı

Mardin’de görevden alınan Nusaybin Belediyesi Eş Başkanları Ferhat Kut ve Semire Nergiz’in yerine kayyum olarak atanan Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin Temsilcisi Mesut Çetin'i, Hukuk İşleri Müdürü olarak atadı.Temizkan’ın iş başı yapar yapmaz belediye müdürlüklerine getirdiği isimler dikkat çekti.

Kayyum, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin’in kardeşi olan Mesut Çetin’i getirdi. Çetin, 2017 ile 2019 yılları arasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA'nın Mardin İl Temsilcisi ve İstişare Kurulu Üyesi olarak tanınıyor. Ayrıca yine Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı Okçular Vakfı’nın da Mardin Temsilcisi olan Çetin’in, sosyal medya hesabında Mardin Okçular Tekkesi Başkanı ve İlahiyatçı yazıyor.

AKP siyaset akademisinde yetişti

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kayyum tarafından atanan bir diğer isim ise önceki kayyum döneminde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak göreve getirilen Nurettin Şimşek oldu. Belediyenin 31 Mart 2019 seçimlerinde HDP’nin yönetimine geçmesiyle görevden ayrılan Şimşek, bu kez İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak atandı. İktidara yakınlığıyla bilinen Milat Gazetesi’nin yazarı olan Şimşek, AKP Siyaset Akademisi’nde yetişen isimlerden biri.

Nusaybin Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından resmi internet sitesinin pasif hale getirilmesinden ötürü, sayfada birim müdürlükleriyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.