Nurhak'ta halk madencilere boyun eğmiyor

Mehmet Karagüllü isimli şahıs tarafından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin Barış ve Pınarbaşı Mahalleleri arasında kalan yaklaşık 20.000 dönümlük alan için demir ve boksit madeni çıkarmak için ruhsat alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED gerekli değildir kararı vererek madenin önünü açtı.

Madenciler maden alanında patlatma çalışmaları yapmaya başlayana kadar hiç kimsenin durumdan haberi olmadı. Patlatma çalışması başlayınca Nurhak Belediyesi ve Nurhak Çevre Derneği'nden yurttaşlar alana giderek burada ne olduğunu sorduklarında durumu öğrendiler. Gelişme üzerine Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ve Çevre Derneği yöneticilerinden Metin Yıldız ve yurttaşlar derhal dosya üzerinde çalışarak yürütmeyi durdurma talepli olarak dava açtı.

Nurhak Belediyesi ve Nurhak Çevre Derneği öncülüğünde bugün bir araya gelen yurttaşlar maden için ruhsat verilen alanda toplantı yaptı.

Nurhak halkı ''Boyun eğme Nurhak" tişörtlerini giyerek basın açıklamasını adeta bir mitinge çevirdi. Toplantıda Belediye Başkanı İlhami Bozan, çevre derneği yöneticilerinden ve aynı zamanda TKP üyesi olan Metin Yıldız, dernek avukatı Av. Özgür Çıkın, mahalle muhtarları ve bölgedeki geniş mera alanlarında hayvancılık yaparak geçimini sağlayan insanlar konuşmalar yaptı.

'ÇED gereksiz görülerek aceleye getiriliyor'

Madene çevrilmek istenen alanın iki mahalle arasında kalan kırsal ve yüzyıllardır mera vasfında olan bir alan olduğu, bu alanda 10 ailenin hayvancılık yaparak geçimini sağladığı vurgulandı. Yurttaşlar böylesine büyük bir alanda maden açılmak istenmesine rağmen hiç kimsenin fikrinin alınmamasına, olumsuz çevresel etkilerinin araştırılmadan projenin, ÇED gerekli değildir kararı verilerek oldu bittiye getirilmesine tepkili olduklarını dile getirdiler.

'Madencilerin baskı ve sindirme taktiklerine boyun eğmeyeceğiz'

Ayrıca madencilerin hadsiz ve küstahça tavrına karşı; çevrecilerden, çiftçilerden, köylülerden, hakkını arayan halktan "terörist" çıkmayacağını dile getiren yurttaşlar, terörist görmek isteyenlerin Kaz Dağları'nda, Cerrattepe'de, Salda Gölü'nde, Munzur Gözeleri'ndeki talana, Karadeniz'de meydana gelen sel felaketlerine yol açanlara, çocukların diri diri yakılıp tecavüze uğratıldığı tarikat yurtlarına bakması gerektiğini ifade ederek bu tür baskı ve sindirme taktiklerine boyun eğmeyeceklerini belirttiler.