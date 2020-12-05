Nurcan Aslan'ın katiline 'iyi hal' indirimi!

İstanbul’da 30 Ocak 2016 tarihinde Melih Barış adlı saldırgan, Nurcan Aslan’ı öldürdü.

Kadın cinayetinin ardından Barış, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay ise işlenen suçta tasarlama olmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Kararın ardından Barış’ın yargılanma sürecinin tekrar başlarken davanın karar duruşması da dün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sözcü’de yer alan habere göre, Barış, Yargıtay’ın bozma ilamına karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek “Hakkımda tahrik hükümleri ve indirim uygulansın. Yaşadıklarımdan dolayı da pişmanım. 5 yıldır cezaevindeyim, ailem mağdur durumdadır. Bu durumlar göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Barış’ı “Tasarlayarak öldürmek” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki "iyi hali" ve "geçmişini de gözettiğini" söyleyen heyet, cezanın müebbet hapis cezasına indirilmesine karar verdi.

Heyet, sanık hakkında şartlar oluşmadığından haksız tahrike ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.