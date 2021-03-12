Numan Kurtulmuş: Kürt yönetimi ile aramıza fitne sokma girişimi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesini "Türkiye ile Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi arasında fitne" sokma girişimi olarak değerlendirdi.

Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Osmanlı Devletinin üzerinde, haritalar üzerinden siyaset yapmak çok eski bir alışkanlık. Harita üzerinde eskizler yapıldıktan sonra böl ve yönet projesi uygulanmaya çalışılıyor. Bunlara karşı oldukça tecrübeli ve birikimli bir milletiz. Bu haritalar tesadüfen ortaya konulmaz. Burada uyanık olmak lazım. Asla o gösterilen haritanın bölgenin gerçeklerini yansıtmadığı, Kuzey Irak'ta yaşayan kardeşlerimizin de menfaatine olmadığı ve Türkiye ile Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi arasında fitne sokmaktan başka hiçbir amacının olmadığını çok açık söylüyorum."