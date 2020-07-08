Numan Kurtulmuş: Bana sorarsanız Ayasofya ibadete bugün açılsın

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılmasına ilişkin soruya cevap verdi.

''İnşallah daha önce açılır'' diyen Kurtulmuş, ''Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, edindiği kulis bilgisinde Danıştay’ın yazmadığı Ayasofya kararının oy birliğiyle alındığını, 'müzeye çevrilmesi' kararının hukuka aykırı olduğunun değerlendirildiğini söylemişti.