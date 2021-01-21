Elektrik Mühendisleri Odası, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santral (NGS) inşaatında geçtiğimiz gün yaşanan 'planlı' olduğu belirtilen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Bakan ziyaretinin iş güvenliğine etkisi, kontrolsüz patlamayla ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulunulurken, "Durumun vahameti ortada iken, Sayın Bakan Akkuyu NGS`de ilk reaktörün 2023 yılının sonunda devreye alınarak, elektrik üretiminin başlayacağını, santralın faaliyete geçmesiyle birlikte dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceğimizi kaydetmiştir" denildi.

"60 yıl öncesinin alternatifsiz enerji çözümü olarak sunulan nükleer santral tercihi, bugün sonuçlarıyla insanlığın baş edemediği felaketlere dönüşmüştür" değerlendirmesinin yapıldığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

Nükleer enerji çare değil 60 yıl öncesinin çaresizliğidir!

Mersin`de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santral (NGS) inşaatı pandeminin neden olduğu ağır koşullarda insan sağlığını ve çevreyi hiçe sayan uygulamalarla gündemdeki yerini koruyor. Santral çalışma alanında pandemi kurallarına uyulmayarak binlerce işçinin hayatının tehlikeye atılması, santralın zemininde meydana gelen çatlaklar ve sahayı genişletmek adına patlatılan dinamitler büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Yaşananlar, henüz inşa aşamasında olan santral nedeniyle gelecekte halkı nelerin beklediğine ilişkin bir uyarı niteliği taşımaktadır.

Rusya devlet şirketi Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında 19 Ocak 2021 tarihinde santral çalışanlarına konaklama tesisleri oluşturmak amacıyla, saat 18.00 sıralarında saha açılımı yapmak için patlatılan dinamitler, çevredeki ev ve araçlarda büyük hasarlar oluşmasına neden olmuştur. Patlamanın etkisiyle 86 ev zarar görürken, Mersin halkı büyük korku ve endişe yaşamıştır.

Bakan ziyaretinin iş güvenliğine etkisi, kontrolsüz patlamayla ortaya çıktı

Patlamadan 2 gün önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye`nin ilk nükleer tesisi olma özelliği taşıyan Akkuyu NGS inşaatında 18 Ocak 2021 tarihinde incelemelerde bulunmuş, Santralın Türkiye`nin 60 yıllık hayali olduğunu bu hayali gerçekleştirmenin ise kendi iktidarlarına nasip olduğunu ifade etmiştir.

Bu ziyaretten 2 gün sonra şiddetli patlama yaşanmıştır.

Durumun vahameti ortada iken, Sayın Bakan Akkuyu NGS`de ilk reaktörün 2023 yılının sonunda devreye alınarak, elektrik üretiminin başlayacağını, santralın faaliyete geçmesiyle birlikte dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceğimizi kaydetmiştir.

60 yıl öncesinin alternatifsiz enerji çözümü olarak sunulan nükleer santral tercihi, bugün sonuçlarıyla insanlığın baş edemediği felaketlere dönüşmüştür.

AKP Hükümetlerinin iktidarda olduğu 19 yıllık süreçte; yaratılan enerji krizleriyle artan enerji talebi bahane edilmiş, enerjide dışa bağımlılığımızın azalacağı, cari açığın kapatılacağı yönündeki açıklamalarla nükleer santral projeleri sermaye lobisinin de desteğiyle hayatımıza sokmuştur. Enerji ihtiyacımız var söylemlerinin aksine elektrik üretim tesislerinde yüzde 50 kapasite fazlası olduğu gerçeğini görmezden gelen siyasi iktidar, Mersin Akkuyu`da, Sinop İnceburun`da nükleer faaliyetlerine hız vermiştir.

Bizler, nükleer santralların barındırdığı hayati risklerin geriye dönüşü olmayan, telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını biliyor, bir kez daha hükümet yetkililerini uyarıyoruz.

Başka ülkelerin yıkıcı, ölüm saçan, yanlış tercihleri, bizim gelecek için doğru tercihimiz olamaz.

Halkımızın geleceği, bu tür riskler üzerine inşa edilemez!

Santralın her şeyi yabancı, ama kazası yerli!

Akkuyu Nükleer Santralı`nda;

Kaynak yabancı,

Yatırım yabancı,

Santral ülke topraklarında ama topraklar başka ülkeye kiralanmış durumda.

Ne için? Kimin için böylesine tehlikeli bir enerji üretim modeli?

Ortada temeli daha dökülürken 3 defa çatlayan bir santral ve Bakan ziyaretinden sonra kontrolsüz patlama ile yaşanan büyük bir panik vardır.

İnşaat aşamasında bile yaşanan bu sorunlar gelecekte bizi nelerin beklediğine ilişkin bir uyarıdır.

Dünyada yaşanan yüzlerce kazaya rağmen, ülkemizin gelecek kuşaklarını sorumluluk altına alacak olan nükleer enerji kararları ile halkımızın yarınları nükleer lobilerin çıkarlarına alet edilmemelidir.

Bu kazalar nükleer santral tercihinin ne kadar büyük bir hata olduğunu göstermektedir.

Yol yakınken bu hatadan bir an önce dönülmelidir!

Nükleer Maceraya Hayır!

Nükleer Santral Değil, Sağlıklı Yaşamak İstiyoruz!