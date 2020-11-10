NTV'nin Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Anıtkabir’den yaptığı yayın engellendi, muhabir canlı yayın yapıldığı sırada engelleme dolayısıyla aktarımına son vermek zorunda kaldı.
O anlar canlı yayına şöyle yansıdı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
NTV'nin 10 Kasım yayınına engelleme
NTV'nin 10 Kasım dolayısıyla Anıtkabir'de yaptığı yayın engellendi.
Haber Merkezi
NTV'nin Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Anıtkabir’den yaptığı yayın engellendi, muhabir canlı yayın yapıldığı sırada engelleme dolayısıyla aktarımına son vermek zorunda kaldı.
O anlar canlı yayına şöyle yansıdı: