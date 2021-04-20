NTV, Yemeksepeti, Çiçeksepeti, Migros ve Getir'e soruşturma

"Çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına" neden oldukları gerekçesiyle Rekabet Kurulu tarafından 32 şirkete soruşturma açılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamada, "İşgücü piyasasına yönelik olarak 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlanmıştır" denildi.

Soruşturma açılan şirketler şöyle: