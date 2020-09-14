NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Covid-19'a yakalandı

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..." dedi.