Noviçokla zehirlendiği iddia edilen Rus sağcı lider Navalnıy komadan çıktı

Berlin Charite Hastanesi, Rus ırkçı ve göçmen karşıtı muhalif Aleksey Navalnıy'ın "mekanik soluma cihazından ayrıldığı" ve "sözlü uyaranlara yanıt vermeye başladığı" söyledinı açıklayarak hastanın komadan çıktığını duyurdu.

Hastane, "Şiddetli zehirlenmesinin potansiyel uzun vadeli etkilerini ölçmek için henüz çok erken." dedi.

Rusya'da ufak bir göçmen karşıtı ve Rus milliyetçisi muhalefet partisinin başındaki Navalnıy, geçtiğimiz ay Sibirya'nın Omsk kentinden Moskova'ya uçarken fenalaşmıştı.

Navalnıy'ın yandaşları, hastaneye kaldırılmadan önce muhalif siyasetçinin zehirlendiği iddia etmiş ve Batı basını bu iddiayı olduğu gibi almıştı, ancak Rusya'daki hastane, hastada herhangi bir zehirlenme izine rastlayamamıştı.

Alman hükümeti, Navalnıy üzerinde yapılan testlerin ardından muhalif liderin Sovyet döneminden kalma bir kimyasal sinir ajanı olan Noviçok'la zehirlendiğine dair "kesin kanıt" elde ettiklerini açıkladı, ancak Alman hükümeti bu konuda şeffaf davranıp elindeki bulguları paylaşmadığı konusunda Kremlin tarafından eleştirildi.