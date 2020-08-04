Notre Dame'daki org 4 yılda temizlenecek

Fransa’da geçen yıl yangının çıktığı Notre Dame Katedrali’nde bulunan ve Fransa’nın en büyük müzik aleti olarak bilinen org, yangından sonra temizlenme ve tamir işlemi için sökülmeye başlandı. Temizliğin 4 yıl süreceği belirtildi.

Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve geçen yıl alevler içinde kalan Notre Dame Katedrali'nin orgu, temizleme, bakım ve tamir işlemleri için sökülmeye başlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, orgun 4 yıl boyunca parça parça temizlenip bakımı yapılacağı ve söz konusu işlemlerin ardından akort edilmesinin 6 ay süreceği aktarıldı.

Bazı org boruları Orta Çağ’dan kalma

Uzmanlar, orgun beş klavyesini, pedal panosunu ve bazıları 10 metreyi bulan 8 bin borusunu, hava akışını kontrol eden 109 durdurma düğmesini tek tek çıkartıp tamir edip temizleyecek. Parçalar, temizlik ve restorasyonun yapılacağı dev katedralin içindeki özel konteynerlerde yapılacak. 1403 yılında yapılan orgun borularından bazılarının ise Orta Çağ’dan kalma olduğu biliniyor.