Norveç'te motor fabrikasının satışı alıcılar Rus çıkınca durduruldu

Norveç’in Hordviksnes’te bulunan motor fabrikasının Ruslara satışı büyük tepkiye neden oldu. Parlamentoda bulunan bütün partiler bu satışın durdurulmasını istediler. Hatta bazı partiler eğer satış durdurulmazsa savunma bakanına karşı güvensizlik önerge vereceklerini söylediler.

Salı günü hükümetin bu satışı durdurduğu ve muhalefetin baskısı sonucu adalet bakanının bu konuda parlamentoda bir açıklama yapacağı haberi geldi.

Bu satış neden durduruldu?

Gemiler için büyük motorlar üreten Bergen Engines, ayrıca bu makinaların yedek parçalarini ve tamirlerini de yapan bir firma. Fabrika NATO’ya ait askeri gemileri ve Norveç’in “Marjata” adlı istihbarat gemisi için de motor üretmekte.

Fabrikayı satın almak isteyen şirket üzerine bir araştırma yapılınca hisselerini büyük çoğunluğunun Rusya'ya vatandaşı İskender Mahumov ve Andrey Bokarev'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. Mahmudov ve Bokarev hakkında belirli usülsüzlük suçlamaları bulunurken kendileri ayrıca Rusya menşeli silah firması Kalaşnikov’un da sahipleri.

Bu satışa neden karşı çıkılıyor?

Satışa gelen tepkilerse 3 ana bölümde açıklanıyor;

Rusların sahibi olduğu bir şirketin Norveç'e ait askeri bilgilere sahip oluyor olması. Rus askeri savunmasına bu bilgilerin verilme korkusu. Yeni sahiplerinin sicillerinin bozuk olması. Sahiplerinin insan kaçakçılığı ve rüşvete karışmış olmalarından dolayı, Norveç istihbaratı ve askeri istihbarat Norveç’in çok önemli bir şirketinin yabancılar tarafından satın alınmasına şüpheyle yaklaşıyorlar.

Parlamentoda bulunan partiler ne diyor?

Muhalefete olan bir çok parti hükümetten bu konuda açıklama bekliyor.

Sosyal demokrat İşçi Partisi (Arbeiderparti) ve Sosyalist Sol partisi (Sosialistisk Venstreparti) hükümetten açıklama bekliyor.

Kızıllar partisi (Rødt) ve aşırı sağcı ilerleme partisi (Fremskrittspartiet) satışın durdurulmasını talep ediyor ve satılması halinde hükümet hakkında gensoru vereceklerini söylüyorlar.

Hıristiyan demokratlar hükümete bu konuda güvendiklerini söylüyorlar.

Hükümet bu konuda ne yapıyor?

Salı günü yaptıkları açıklamada Adalet bakanı satış sürecinin şimdilik beklemeye alındığını, yeterli bilgilerin toplanmasından sonra yeniden bir değerlendirme yapıp satışı iptal edebileceklerini söyledi.