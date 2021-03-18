Norveçli siyasetçilerden Sputnik V aşısı çağrısı

Norveç'te farklı siyasi partilerden isimler, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V adlı koronavirüs aşısının ülkeye getirilmesi için anlaşmaya yapılması gerektiği görüşünde.

Sputnik'in İngilizce yayın yapan sitesinde yer alan habere göre, son olarak Liberal Parti'nin eski lideri, milletvekili Trine Skei Grande, Sputnik V aşısı için anlaşma yapılmasını istedi.

NRK televiyonuna konuşan Grande, "(Aşıyı) temin etmek için Putin'le görüşmeliyiz. Rusya komşu ülkemiz ve işe yarayan bir aşı yarattıkları için biz de buna açık olmalıyız" dedi.

Grande, Sputnik V aşısı için Norveç'in AB'nin onayını beklemeden Rusya ile doğrudan müzakerelere başlaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

İşçi Partisi'nin sağlık politikaları sözcüsü Ingvild Kjerkol de Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı'nın onayını aldığında Norveç'te de onaylanmış olacağını belirterek "Şimdiye kadar ortaya çıkan olumlu sonuçlara bakıldığında bence hükümetin bunu bir fırsat olarak görmesi gerek. Özellikle de AstraZeneca aşısının yan etkileri konusundaki büyük belirsizlik gözönüne alındığında" dedi.

Daha önce de solcu belediye başkanı Sør-Varanger Pål Gabrielsen, sağcı Merkez Partisi'nin parlamento lideri Marin Arnstad ve sağcı İlerleme Partisi milletvekili Morten Stordalen Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşma yapılmasını istemişti.

Avrupa İlaç Ajansı'nın henüz kullanımını onaylamadığı Sputnik V aşısı için Rusya Haziran ayından itibaren Avrupa'ya 50 milyon doz tedarik etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.