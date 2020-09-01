Norveçli sağcı parti liderinden Kuran'ın yırtılmasını kınayan Türkiye'ye tepki

Türkiye'nin Norveçli İslam karşıtı örgütün Kuran sayfalarını yırtmasını kınamasına Norveç İlerleme Partisi'nden sert tepki geldi.

Türkiye Büyükelçiliği, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, buna benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için Norveçli yetkililerin gerekli tedbir ve önlemleri alması gerektiğini belirtmişti.

İlerleme Partisi lideri Siv Jensen, Türkiye'nin açıklamalarına tepki göstererek, ifade özgürlüğünün Norveç anayasasında güvence altına alındığını ve hükümetten bu mesajı Türk yetkililere göndermesini beklediğini söyledi.

Dagsavisen gazetesine konuşan Jensen, "Totaliter güçlerin ve diğer devletlerin Norveç'te sahip olduğumuz anayasal ifade özgürlüğünü kısıtlamalarına izin vermeyeceğiz. Norveç'te Kuran yakmanın tamamen yasal olduğunu söylemek istiyorum. Öyle olmalı" dedi.

Olayı gerçekleştiren Norveç'te İslamlaşmayı Durdurun (SIAN) örgütüne mesafeli olduğunu savunan Jensen, "Kuran'ın yakılmasına mesafeli duruyorum, aynı şekilde Norveç bayrağı veya İncil'in yakılmasına da mesafeli duruyorum. Bu, toplumda tahammül etmemiz gereken bir durum, çünkü bu bir ifade özgürlüğüdür" diye konuştu.

Liberal bir siyasi parti olan İlerleme Partisi, 2013-2020 yılları arasında koalisyon hükümeti içinde yer aldı.